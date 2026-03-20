Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Катаре

С глубокой скорбью узнал о гибели турецких и катарских военнослужащих, а также сотрудников ASELSAN в результате крушения вертолета в Катаре, написал на своей официальной странице президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он выразил соболезнования всем тем, кто потерял в этой трагедии своих близких.

"Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю им терпения, а также прошу Всевышнего даровать милость нашим героям и солдатам братского Катара"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, ранним утром 22 марта в территориальных водах Катара потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились турецкие граждане.

Согласно предварительной информации, вертолет рухнул из-за технической неисправности.