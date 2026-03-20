Иран выпустил из Персидского залива танкер Индии с СПГ

Благодаря телефонному звонку Нарендры Моди Тегеран разрешил проход индийского танкера через Ормузский пролив в Оманский залив.

После переговоров председателя правительства Индии Нарендры Моди с президентом Ирана Масудом Пезешкианом иранские войска сегодня вечером организовали безопасный выход из Персидского залива в открытое море индийского танкера с СПГ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экипаж индийского корабля, иранские военные установили связь с танкером, получили информацию о его экипаже, грузе и пункте назначения, после чего определили безопасный курс через заблокированный Ормузский пролив. При этом танкеру пришло идти через пролив без системы AIS и с почти не работающим GPS.

В международных водах Оманского залива танкер был взят под опеку индийского военно-морского флота.

Таким образом, Иран развивает практику выборочного пропуска кораблей из Персидского залива при условии отсутствия связей с Израилем или США. В данном случае все данные танкера, включая экипаж, флаг и порт назначения, были индийскими.