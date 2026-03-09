Вестник Кавказа

Кобахидзе отметил сильные лидерские качества Орбана

Будапешт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе поддержал Виктора Орбана перед грядущими парламентскими выборами в Венгрии. Премьер Грузии высоко оценил лидерство венгерского премьера и защиту интересов страны перед лицом Евросоюза.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе высоко оценил лидерские качества премьера Венгрии Виктора Орбана, отметив усилия политика в деле противостояния "брюссельской бюрократии". Это помогает Тбилиси отстаивать свою идентичность, отметил грузинский премьер. 

"Если бы не сильное лидерство и смелая борьба премьер-министра Орбана против брюссельской бюрократии для защиты национальных интересов Венгрии, Грузии намного сложнее было бы защищать свою демократию, национальный суверенитет и идентичность"

— Ираклий Кобахидзе 

Кобахидзе также выразил поддержку Орбану в контексте грядущих парламентских выборов в Венгрии, пожелав венгерскому коллеге долгой политической карьеры на посту главы правительства. Премьер Грузии также выразил надежду, что выборы в Венгрии пройдут в демократическом русле.

Вам может быть интересно

