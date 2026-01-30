Британская подводная лодка приплыла в район Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива замечена подводная лодка Великобритании HMS Anson. Она прибыла туда из австралийского города Перт

Атомная подводная лодка Великобритания HMS Anson прибыла в Аравийское море на фоне возможных военных действий Соединенных Штатов против Ирана. Об этом пишут британские средства массовой информации.

По информации Daily Mail, 6 марта подводная лодка покинула город Перт в Австралии и добралась до северной части Аравийского моря. В настоящее время она находится в районе Ормузского пролива.

Как отмечается, подлодка прибыла туда после того, как правительство Великобритании разрешило США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским объектам.

СМИ сообщают, что подводная лодка HMS Anson оснащена ракетами наземного базирования Tomahawk Block IV, которые способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс километров. Кроме того, в арсенале подлодки есть тяжелые торпеды Spearfish.