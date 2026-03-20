Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с крушением вертолета в Катаре

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих.

Азербайджан выразил соболезнования Турецкой Республике в связи с крушением вертолета Вооруженных сил Катара, выполнявшего учебный полет в рамках совместного командования Катар–Турция, где погибли турецкие военнослужащие.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, разделяю их боль и желаю упокоения душам погибших"

– Закир Гасанов

В письме подчеркивается, что произошедшая трагедия вызвала глубокую скорбь в Азербайджане.

В конце своего послания Гасанов еще раз подчеркнул, что Баку разделяет с братской Анкарой ее чувства.

Напомним, ранним утром 22 марта в территориальных водах Катара потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились турецкие военные.