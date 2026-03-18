Убийства лидеров Ирана будут иметь глубокие последствия – Кремль

Дмитрий Песков прокомментировал убийства лидеров Ирана. Представитель Кремля отметил, что все это будет иметь очень глубокие последствия.

Убийства лидеров Ирана не останутся без последствий. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В интервью корреспонденту Павлу Зарубину он отметил, что такие события не могут не иметь последствий.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий"

– представитель Кремля

Он также обратил внимание на то, что Исламская Республика активным образом защищается от ударов по своей территории.

"Мы видим, что Иран защищается, Иран защищается достаточно активно"

– Дмитрий Песков

С конца прошлого месяца США и Израиль атакуют объекты, расположенные на территории Ирана. В результате этих ударов погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер.