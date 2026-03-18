Убийства лидеров Ирана будут иметь глубокие последствия – Кремль

Убийства лидеров Ирана не останутся без последствий. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
В интервью корреспонденту Павлу Зарубину он отметил, что такие события не могут не иметь последствий.
"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий"
– представитель Кремля
Он также обратил внимание на то, что Исламская Республика активным образом защищается от ударов по своей территории.
"Мы видим, что Иран защищается, Иран защищается достаточно активно"
– Дмитрий Песков
С конца прошлого месяца США и Израиль атакуют объекты, расположенные на территории Ирана. В результате этих ударов погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер.