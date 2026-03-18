"Ахмат" продолжил серию матчей без поражений победой над "Ростовом"

ФК "Ахмат" перед встречей с лидирующим в РФПЛ "Краснодаром" победил его соседа, ФК "Ростов", в двадцать втором туре чемпионата России по футболу.

Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного в шестой раз не дал победить себя в текущем сезоне чемпионата России по футболу. У себя дома, на "Ахмат-арене" он принимал сегодня ростовских гостей из ФК "Ростов" и победил с минимальным выигрышным счетом 1:0.

Исход матча решил гол, забитый в ростовские ворота грозненским игроком Эгашем Касинтурой в первом хавтайме, на тридцать третьей минуте. Во втором хавтайме произошло столкновение футболистов двух команд, в результате врачи приняли решение о срочной госпитализации "ахматовца" Мирослава Богосавца.

Таким образом, с момента последнего поражения "Ахмат", главным тренером которого сейчас является Станислав Черчесов, добился подряд двух ничьих и четырех побед. Клуб находится на седьмом месте с тридцатью очками по итогам двадцати двух туров.

В следующий раз "Ахмат" сыграет в чемпионате России через две недели, 4 апреля – вновь у себя дома он примет лидера РФПЛ, ФК "Краснодар".