Цены на нефть обвалились после слов Трампа о прекращении ударов по энергетике Ирана

Котировки на нефть пошли вниз после заявления Трампа о временном прекращении ударов США по иранской энергетике. Brent стал стоить меньше $100 за баррель.

Нефтяные котировки показали значительное падение на фоне заявления лидера США Дональда Трампа о прекращении ударов по иранской энергетике на пять дней.

Котировки на фьючерсы Brent с поставкой в мае упали на $15 на торгах в Лондоне. Цена опустилась ниже $100 за баррель.

Стоимость сорта WTI потеряла $11 за баррель. Сейчас майские фьючерсы реализуются по $86.

За последнюю неделю сорт Brent вырос в цене почти на 9%.

Отметим, что сегодня днем Дональд Трамп анонсировал приостановку на пять дней ударов по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном о прекращении конфликта.