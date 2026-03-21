Вестник Кавказа

Цены на нефть обвалились после слов Трампа о прекращении ударов по энергетике Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Котировки на нефть пошли вниз после заявления Трампа о временном прекращении ударов США по иранской энергетике. Brent стал стоить меньше $100 за баррель.

Нефтяные котировки показали значительное падение на фоне заявления лидера США Дональда Трампа о прекращении ударов по иранской энергетике на пять дней. 

Котировки на фьючерсы Brent с поставкой в мае упали на $15 на торгах в Лондоне. Цена опустилась ниже $100 за баррель. 

Стоимость сорта WTI потеряла $11 за баррель. Сейчас майские фьючерсы реализуются по $86. 

За последнюю неделю сорт Brent вырос в цене почти на 9%. 

Отметим, что сегодня днем Дональд Трамп анонсировал приостановку на пять дней ударов по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном о прекращении конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.