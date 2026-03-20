Удар США и Израиля по жилому дому унес жизни людей в Тебризе

США и Израиль нанесли удар по жилому дому в городе Тебризе, который находится в северо-западной части Ирана – есть жертвы.

Атака была совершена сегодня на жилой дом в Тебризе, подробности рассказал глава управления экстренных служб по провинции Восточный Азербайджан, в которой находится Тебриз.

По его словам, по последним данным, жертвами удара стали минимум шесть человек. Еще шестеро получили ранения.

Напомним, США и Израиль атаковали Иран утром 28 февраля. В первый день был убит верховный лидер Али Хаменеи. Жертвами военной кампании стали и многие другие представители иранского руководства. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю и американским объектам в странах региона, а также перекрыл Ормузский пролив.