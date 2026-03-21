Верхний Ларс открылся для скопившихся на нем большегрузов

Единственная сухопутная дорога, соединяющая Россию и Грузию, сегодня открылась для всех типов автомобилей – это стало возможным после ее расчистки от снега с грузинской стороны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 16:00 мск 23 марта"

- МЧС Северной Осетии

Из-за сильного ночного снегопада в горах Грузии трассу сегодня закрывали для большегрузов – с 8:45 фуры собирались в пункте пропуска Верхний Ларс, чтобы дождаться расчистки дорожного полотна и безопасно пересечь государственную границу, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".