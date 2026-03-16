Военно-Грузинская дорога закрылась для фур – Росгранстрой

Проезд из России в Грузию для большегрузных машин недоступен сегодня из-за закрытия Военно-Грузинской дороги для таких автомобилей, соответствующее сообщение распространил "Росгранстрой".

"Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта"

– Росгранстрой

В ведомстве призвали принимать во внимание эти сведения при составлении маршрута и планировании своих перемещений.

В электронной очереди для транзитного большегрузного транспорта на момент написания этой новости числятся 1675 машин.