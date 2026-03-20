Реальный рост ВВП уточнили в Грузии

Специалисты в Грузии уточнили данные по реальному росту ВВП Грузии за прошлый год – он составляет 7,5%. Названы также наиболее активно развивавшиеся сферы экономики.

Национальная служба статистики Грузии (Сакстат) озвучила уточненные данные по реальному росту ВВП страны за минувший год.

Показатель, в частности, составил 7,5% относительно уровня 2024 года. По сравнению с предварительной оценкой он не претерпел изменений.

В ценах, действительных на данный момент, ВВП в 2025 году достиг 104,6 млрд лари ($38,5 млрд). Дефлятор за данный период равнялся 4,6%. ВВП на душу населения составил $10,3 тыс.

В Сакстате также назвали области экономики, где был зафиксирован самый сильный рост: это сферы информации и коммуникации, образования, финансы и страховая деятельность, административная деятельность, а также культура, развлечения и отдых.

В ряде отраслей наблюдался спад. Снижение коснулось сфер сельского, лесного и рыбного хозяйства, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, а также горнодобывающей отрасли.