Азербайджан и Китай нарастили товарооборот

В январе-феврале 2026 года торговля между Баку и Пекином увеличилась на 4,6%, сумма товарооборота составила более $779 млн.

Товарооборот Азербайджана и Китая вырос в первые два месяца года на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил $779,4 млн, информирует государственный таможенный комитет Азербайджана.

Сообщается, что Китай вошел в тройку самых крупных азербайджанских партнеров по объему в торговой сфере. За этот период китайская доля в объеме внешней торговли составила 12,44%.

Объем экспорта составил $3,665 млрд. В течение первых двух месяцев текущего года Азербайджана в Китай было экспортировано вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Объем импорта достиг в аналогичный период суммы $3,599 млрд, став больше на $23,3 млн или 3,2% по сравнению с прошлым годом. Китай стал крупнейшим поставщиком товаров для Азербайджана.

Во внешней торговле Азербайджана с Китаем сформировался положительный торговый баланс $1,066 млрд, уточнили в государственном таможенном комитете.