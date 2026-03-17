Новые сроки визита премьера Пакистана в Россию станут известны до июля

Посол Пакистана в России рассказал, когда определится новая дата визита в РФ премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Измененные сроки визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию будут названы в первом полугодии текущего года, такое заявление сделал посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи в интервью "Известиям".

По его словам, Исламабад ведет необходимую работу над визитом. Дипломат также выразил надежду на то, что новые даты удастся озвучить в первой половине 2026 года.

"Это примерно с апреля по июнь"

– Файсал Нияз Тирмизи

Глава дипмиссии также, в ответ на соответствующий вопрос, подтвердил, что в ходе визита пройдут прямые переговоры главы правительства Пакистана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 27 февраля глава комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед рассказал, что Шариф приедет в Россию в начале марта. Первого марта источник сообщил о переносе поездки на неопределенный срок.