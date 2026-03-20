США сообщили Израилю о подготовке захвата острова Харк – СМИ

The Jerusalem Post (JP): США сообщили Израилю о намерении захватить остров Харк. Переброска американских военных в регион ускорена.

Вашингтон уведомил Тель-Авив о военных планах относительно острова Харк. Израильской стороне передано сообщение о намерении начать наземную операцию по захвату острова, передает The Jerusalem Post (JP).

США мотивировали решение вынужденной необходимостью. В настоящий момент переброска военных ускорена. По данным The Jerusalem Post, в сторону Персидского залива направляется флотилия из трех кораблей, на борту которых находятся 4,5 тыс морских пехотинцев.

По данным СМИ, Вашингтон рассматривает вариант захвата иранских портов и установления контроля над островами Персидского залива. Это необходимо для обеспечения безопасности Ормузского пролива.