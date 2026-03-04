Москву и Ашхабад связывают дружба и стратегическое партнерство – Мишустин

Россия и Туркменистан связаны тесными узами дружбы и стратегического партнерства, заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в поздравлении президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову с праздниками Ураза-байрам и Навруз.

Премьер-министр России также заявил о готовности к дальнейшему развитию практического двустороннего взаимодействия по линии правительства, а также к воплощению в жизнь крупных совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Мишустин подчеркнул, что Ураза-байрам и Навруз знаменуют обновление природы, говорят людям о большом значении таких ценностей, как добро и взаимопонимание.

Председатель правительства РФ пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья, счастья и новых успехов на его ответственном государственном посту.