Армения возобновила поставки алкоголя в Россию

Армянским производителям бренди, продающегося в России под маркой "армянский коньяк", удалось решить вопрос с его экспортом в Россию через Грузию – напиток снова поставляется в страну.

Власти Армении совместно с производителями в значительной степени решили вопрос с экспортом произведенного в стране алкоголя через Грузию, заявил в одной из соцсетей министр экономики Армении Геворк Папоян.

Как отметил министр, накануне из грузинского таможенного терминала GEZI в сторону России направились 27 фур с армянским бренди, продающимся в России под маркой "армянский коньяк", еще одна не прошла досмотр, отметил министр, передает Sputnik Армения.

Поставки алкоголя на таможне Грузии были остановлены больше чем на месяц - его образцы отправлялись на лабораторный анализ. Сейчас сформирована рабочая группа, которая работает над проблемами экспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что у российских производителей накопились серьезные претензии к коллегам в Армении: проверка показала, что практически весь армянский бренди, поступающий в Россию, изготовлен с теми или иными нарушениями, говорится в совместном сообщении Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Часть армянских производителей "улучшают" вкус напитка ароматизаторами. В половине случаев его делают из невиноградного спирта, что лишает его права называться бренди, а тем более коньяком: год назад до 90% армянского коньяка в России оказалось фальсификатом. Был ужесточен контроль за качеством, и в мае доля контрафакта упала до 80%. Сейчас она снова поднялась – до 85%, что может объясняться адаптацией производителей к новым правилам.