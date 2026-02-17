В Грозном отпраздновали 23-ю годовщину Конституции Чечни

В Чечне отметили 23-ю годовщину со дня принятия конституции региона. По словам главы республики Рамзана Кадырова, за эти годы проделан нелегкий путь и достигнуты большие успехи, в том числе сплоченность власти и народа.

В столице Чечни городе Грозный сегодня прошло большое торжественное собрание, посвященное 23-й годовщине со дня принятия Конституции Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Я поздравил всех с 23-летием Конституции ЧР, отметив: Ахмат-Хаджи был твердо убежден, что референдум - это единственный путь к объединению чеченского общества и прекращению войны. Его идея получила решительную поддержку президента России Владимира Владимировича Путина, и при полном доверии народа был принят основной закон Чечни"

- Рамзан Кадыров

За эти годы в республике был проделан нелегкий путь, в результате чего были достигнуты большие успехи, в том числе сплоченность власти и народа. Нет никаких сомнений: чеченский народ и дальше будет твердо отстаивать наши государственные интересы, культурные и религиозные ценности, отметил глава региона, передает ТАСС.

Народ Чечни никогда не позволит посягать на целостность великой России, на мир, спокойствие и благополучие ее жителей, - добавил Кадыров.

Напомним, Конституция Чечни была принята 23 марта 2003 года по итогам первого общенародного референдума, который закрепил развитие региона в составе РФ, с тех пор этот день в регионе объявлен выходным.