Горы Абхазии очень интересны туристам – министр

Абхазия, по словам главы Минтуризма, обладает богатым потенциалом горного туризма, который пока не раскрыт в полной мере, хотя запрос на него со стороны туристов велик.

Отдых в горах может стать перспективным направлением развития туризма для Абхазии, о новых возможностях рассказал глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

"И все-таки мы недооцениваем потенциал нашего предгорья, горной местности, насколько это интересно гостям и туристам"

– Астамур Логуа

Министр пояснил, что в Абхазию приезжают гости из зарубежных стран, которые готовы отдать большие деньги за тур в горы, продолжающийся два-три дня. Логуа рассказал, что участников таких форматов привозят на место отдыха на вертолете и оставляют там, передает Sputnik Абхазия. А живут туристы в обычных палатках.

Он добавил, что именно такие варианты отдыха в горах очень интересны туристам.