Новый туристический кластер протестировали в формате фестиваля в Абхазии

Масштабный фестиваль "Маршруты здоровья" провели в Абхазии в преддверии запуска одноименного туристического кластера, который создается в восточной части страны.

Крупный фестиваль "Маршруты здоровья" состоялся в селе Мыку и других селах в Очамчирском районе Абхазии накануне, о нем сообщили абхазские СМИ.

Яркое событие стало проверкой перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера, который будет создан в Восточной Абхазии в мае следующего года.

Кластер формируется из проектов участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", которые реализуются в таких областях, как спортивный, приключенческий, этно-, гастро- и агротуризм.

Участников фестиваля ждали такие спортивные мероприятия, как велопробег и скандинавская ходьба, а также ралли и прыжки с парашютом. Желающие могли полетать на воздушном шаре, отведать блюда национальной кухни и послушать национальную музыку. Состоялась и презентация буйволиной фермы, пишет Sputnik Абхазия.

Как рассказал гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния, кластер будет решать такие задачи, как улучшение здоровья нации и развитие восточной части страны. Он будет действовать в течение всего года. Длина пешего маршрута составит 32,5 км. Он стартует от Абжуйского шоссе и продолжается до Отапской пещеры.

В маршрут входят 12 туристических локаций. На нем предусмотрены площадки для кемпинга и отдыха. Туристы смогут побывать на буйволиной ферме и в эвкалиптовой роще, посетить мандариновый сад и чайную плантацию, Отапскую пещеру и Моквский собор.