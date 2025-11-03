Курорты Абхазии вошли в число самых доступных в ноябре

Куда поехать на море в ноябре недорого? В несезон цены в отелях сильно ниже, чем летом: в Евпатории можно снять номер за 1,6 тыс рублей, в Туапсе – за 2,1 тыс рублей, в Абхазии – за 2,3 тыс рублей.

Стало известно, где в ноябре можно разместиться в отеле дешевле всего, самые бюджетные курорты назвали аналитики сервиса бронирования "Твил".

Наиболее доступными в ноябре оказались отели Евпатории – средняя стоимость ночи составила всего 1,6 тыс рублей. На втором месте оказался Туапсе – чуть менее 2,1 тыс рублей за ночь. В топ-5 вошли также Абзаково в Башкирии – 2,1 тыс рублей, Новый Афон в Абхазии – 2,3 тыс рублей и Барнаул на Алтае – 2,4 тыс рублей.

Кроме того, доступные цены в конце осени предлагают Махачкала в Дагестане и Цандрыпш в Абхазии – по 2,4 тыс рублей за ночь, а также Светлогорск, Ессентуки и Небуг – 2,5-2,7 тыс рублей.

Дольше всего туристы в ноябре остаются в Евпатории в Крыму и на курортах Абхазии – 5-7 дней.