Зимний турпоток из России бьет рекорды – АТОР

Этой зимой на отдых в другие страны отправится на 50% больше россиян, чем зимой 2024-2025 года. В АТОР считают, что рекордный рост спроса вызван несколькими условиями.

Поток российских туристов за границу этой зимой будет на 50% выше, чем зимой прошлого года, следует из данных крупнейших туроператоров, передает АТОР.

У некоторых компания рост бронирований зарубежных поездок в зимний сезон вырос до 70%, у других – на треть.

"Наблюдаемый рост спроса на туры за рубеж в зимнем сезоне – результат довольно уникального сочетания факторов – временно сильного рубля, выросшей глубины продаж, расширения ассортимента зимних пляжных направлений и объемов доступной авиаперевозки"

– вице-президент АТОР по международному туризму, гендиректор Space Travel Артур Мурадян

В основном зимой российские путешественники выбирают пляжные направления. Особо востребованы Таиланд, ОАЭ, Египет, Вьетнам, Турция, а также Китай и Шри-Ланка.