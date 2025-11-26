Зимний турпоток из России бьет рекорды – АТОР

Поток российских туристов за границу этой зимой будет на 50% выше, чем зимой прошлого года, следует из данных крупнейших туроператоров, передает АТОР.
У некоторых компания рост бронирований зарубежных поездок в зимний сезон вырос до 70%, у других – на треть.
"Наблюдаемый рост спроса на туры за рубеж в зимнем сезоне – результат довольно уникального сочетания факторов – временно сильного рубля, выросшей глубины продаж, расширения ассортимента зимних пляжных направлений и объемов доступной авиаперевозки"
– вице-президент АТОР по международному туризму, гендиректор Space Travel Артур Мурадян
В основном зимой российские путешественники выбирают пляжные направления. Особо востребованы Таиланд, ОАЭ, Египет, Вьетнам, Турция, а также Китай и Шри-Ланка.