Российская гумпомощь прибыла из Азербайджана в Иран

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью гуманитарный груз, отправленный из РФ через Азербайджан, прибыл в Иран. Россия в Иран направила более 300 т медикаментов.

Гуманитарная помощь из РФ пересекла границу с Ираном, поставка произведена через территорию Азербайджана.

Минувшей ночью грузовой поезд МЧС РФ с гуманитарным грузом для Ирана прибыл на станцию "Астара" ОАО "Азербайджанские железные дороги" и был отправлен далее в Иран, через терминал Астара.

Доставка груза до пункта назначения в Исламской Республике осуществляется автотранспортом.

Гумпомощь весом более 300 т включает в себя медикаменты.

Первую партию гумпомощи РФ отправила в Иран 12 марта, также через Азербайджан.

