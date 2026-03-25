Российская гумпомощь прибыла из Азербайджана в Иран

Минувшей ночью гуманитарный груз, отправленный из РФ через Азербайджан, прибыл в Иран. Россия в Иран направила более 300 т медикаментов.

Минувшей ночью грузовой поезд МЧС РФ с гуманитарным грузом для Ирана прибыл на станцию "Астара" ОАО "Азербайджанские железные дороги" и был отправлен далее в Иран, через терминал Астара.

Доставка груза до пункта назначения в Исламской Республике осуществляется автотранспортом.

Гумпомощь весом более 300 т включает в себя медикаменты.

Первую партию гумпомощи РФ отправила в Иран 12 марта, также через Азербайджан.