Отели на Ближнем Востоке могут попасть под удары Ирана – СМИ

Иран предупредил страны Ближнего Востока о возможных ударах по отелях, в которых страны разместят американских военнослужащих, передает со ссылкой на источники в иранском военном командовании агентство Fars.

Сообщается, что предупреждение относится прежде всего к ОАЭ и Бахрейну. КСИР направил отелям этих стран послание с настоятельной рекомендацией отказаться от заселения американских военных.

По данным Fars, угроза иранских ударов по отелям может также затрагивать отели в столицах Ливана, Сирии, в аэропорту Джибути.

Все отели в ближневосточном регионе, которые в скором времени не выселят американских военных, будут считаться Ираном законными военными целями.