Дело о взяточничестве в Сочи: задержан вице-мэр Горобец

Чиновники администрации Сочи привлекли внимание правоохранителей в рамках расследования дела о взяточничестве. Задержан вице-мэр города-курорта.

Три чиновника в Сочи стали фигурантами антикоррупционного дела. Госслужащие были задержаны силовиками, они подозреваются в посредничестве во взяточничестве, среди задержанных – замглавы мэрии Евгений Горобец.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291"

– источник в силовых структурах

В фокусе внимания правоохранителей также оказались директор правового департамента Роман Рябцев и глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Подробности дела не сообщаются.

Ранее в Сочи раскрыли схему хищения при строительстве центра художественной гимнастики. Ущерб бюджету составил 8 млрд руб. Задержаны 13 человек.