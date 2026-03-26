Израиль нанес удары по производству баллистических ракет в Иране

В Израиле сообщили о нанесении ударов по инфраструктуре производства баллистических ракет в Иране. Атака была совершена сегодня ночью.

ВВС Израиля атаковали в ночь с 26 на 27 марта объекты производства баллистических ракет и систем ПВО по всему Ирану. Об этом рассказали в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

"В ходе ударов, нанесенных по территории Тегерана, ЦАХАЛ поразил объекты и инфраструктуру, использовавшиеся иранским режимом для производства вооружений, прежде всего баллистических ракет"

– армейская пресс-служба

В сообщении ЦАХАЛ говорится о том, что на западе Ирана ВВС Израиля атаковали различные цели, связанные с огневыми возможностями Исламской Республики.

"Среди пораженных целей были пусковые установки и склады ракет, представлявшие угрозу для Государства Израиль"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В Армии обороны Израиля добавили, что продолжат действия против ракетного арсенала режима, чтобы уменьшить масштаб обстрелов, направленных против израильских граждан.