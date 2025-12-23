Хикмет Гаджиев и Акиф Кылыч обсудили ОТГ в Будапеште

Представители Баку и Анкары встретились в Будапеште и обсудили сотрудничество в рамках ОТГ. По словам Гаджиева, встреча была продуктивной.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу в Будапеште с главным советником президента Турции Акифом Чагатаей Кылычем.

О состоявшейся встрече помощник азербайджанского лидера сообщил в социальной сети X.

"В Будапеште состоялась наша продуктивная встреча с главным советником Президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем. Мы обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также по вопросам региональной безопасности и взаимосвязанности на основе азербайджано-турецкого братства и стратегического союзничества"

– Хикмет Гаджиев

Он отметил, что дальнейшее укрепление единства и солидарности в тюркском мире имеет особое значение на фоне существующих глобальных вызовов.