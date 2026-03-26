Израильские военные скептически относятся к идее смены власти в Иране – СМИ

Financial Times: армия Израиля скептически относится к возможности переворота в Иране путем военного воздействия извне.
"Израильские военные все более скептически относятся к возможности смены режима в Иране в ближайшие недели"
– Financial Times
По данным издания, в спецслужбах еврейского государства преобладает позиция, что Тель-Авив и США не смогли создать политический плацдарм для переворота внутри Ирана и смены режима. Источники издания также отметили, что израильские ВС стали делать упор на военных целях, сведя к минимуму удары по объектам, связанными с политической структурой ИРИ.