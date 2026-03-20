В МИД Грузии сообщили о готовности наладить отношения с США

Мака Бочоришвили подтвердила готовность Грузии наладить взаимодействие с США. Данный вопрос обсуждался на ее встрече с прибывшим в республику представителем Госдепа.

В Тбилиси 26 марта состоялась встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и представителя Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Соединенных Штатов Питера Андреоли. Об этом говорится в сообщении, размещенном на портале грузинского министерства.

Одной из обсуждаемых тем стало участие США в Южном Кавказе. В частности, стороны поговорили об актуальных процессах в регионе и двустороннем сотрудничестве. Особое внимание они уделили "Среднему коридору" и роли республики Южного Кавказа как транспортного хаба региона.

В ходе встречи глава грузинского внешнеполитического ведомства подтвердила настрой Тбилиси на активизацию отношений с Вашингтоном и укрепление стратегического партнерства.