В Кремле приветствовали остановку боевых действий США и Ирана

Дмитрий Песков поддержал приближение прекращения боевых действий между США и Ираном. Он подчеркнул, что детали переговоров пока неизвестны, но они, как сообщается, ведутся.

Если Соединенные Штаты и Иран действительно прекратят боевые действия, то это можно только приветствовать. Такое заявление сделал 27 марта Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

"Мы не знаем деталей тех переговоров (между США и Ираном – прим. ред.), которые, как было сообщено, ведутся. Но в любом случае, если речь идет о приближении прекращения боевых действий, то это можно только приветствовать"

– представитель Кремля

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что принял решение отложить удары по энергетическим объектам Ирана на 10 дней. Изначально он сообщил, что США атакуют энергетику Исламской Республики, если она не откроет Ормузский пролив.