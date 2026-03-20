В Абхазию снова полетят самолеты из Нижнего Новгорода

Авиаперелеты между Нижним Новгородом и Сухумом возобновятся к лету. Первый рейс 2026 года назначен на 30 мая.

Летом 2026 года туристы из Нижнего Новгорода снова смогут летать на отдых в Абхазию прямыми рейсами.

С 30 мая между Нижним Новгородом и Сухумом будет возобновлено авиасообщение. На маршрут поставлены самолеты Embraer-190 вместимостью 110 пассажиров.

Самолеты будут летать раз в неделю по субботам с вылетом в 11:35 и прибытием в абхазскую столицу в 15:00. В обратном направлении полеты будут выполняться в 16:00 с прибытием в аэропорт имени Чкалова в 19:20.