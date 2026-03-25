ОАЭ присоединятся к операции по открытию Ормузского пролива - СМИ

Власти ОАЭ сообщили союзникам о намерении присоединиться к операции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. При этом речь о вступлении войну с Ираном не идет.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили принять участие в операции, которая должна обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе.

По данным газеты Financial Times, ОАЭ уже уведомили союзников о своем намерении. Ожидается, что страна использует в этой операции свои военно-морские силы (ВМС).

"Основной упор делается на создание как можно более широких международных сил. Речь не идет о вступлении в войну с Ираном"

– источник

Как отмечается, данный план на данный момент поддержал лишь Бахрейн. Другие страны занимают осторожную позицию.