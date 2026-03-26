Спрос на отдых в Анапе вырос на 30-40%

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Эксперты Российского союза туриндустрии отмечают быстрый рост популярности анапских курортов в течение первых трех месяцев 2026 года – на 30-40% выше, чем годом ранее.

В январе-марте 2026 года отмечается большой спрос на бронирование туров в Анапу на предстоящий летний сезон, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что общее количество желающих отдохнуть в Анапе этим летом с начала текущего года стало больше на 30-40% по сравнению с январем-мартом 2025 года.

"Настроение туристов очень позитивное, и с начала года Анапа бронируется примерно на 30-40% лучше, чем в январе - марте 2025 года"

– Сергей Ромашкин

Специалист Российского союза туриндустрии (РСТ) объясняет данное явление тем, что туристы надеются на скорое открытие пляжей курорта.

Напомним, ранее стало известно о том, что пляжи Анапы могут открыть к 1 июня, все пробы соответствуют санитарным нормам. В настоящее время уже более 90% мазута было убрано с пляжных территорий.

