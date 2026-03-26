Спрос на отдых в Анапе вырос на 30-40%

В январе-марте 2026 года отмечается большой спрос на бронирование туров в Анапу на предстоящий летний сезон, сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин.
"Настроение туристов очень позитивное, и с начала года Анапа бронируется примерно на 30-40% лучше, чем в январе - марте 2025 года"
– Сергей Ромашкин
Специалист Российского союза туриндустрии (РСТ) объясняет данное явление тем, что туристы надеются на скорое открытие пляжей курорта.
Напомним, ранее стало известно о том, что пляжи Анапы могут открыть к 1 июня, все пробы соответствуют санитарным нормам. В настоящее время уже более 90% мазута было убрано с пляжных территорий.