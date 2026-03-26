Суд в Ставрополе арестовал министра энергетики Ковалева

В Ставрополе на два месяца арестовали главу Минэнерго края Ивана Ковалева. Чиновник стал фигурантом дела о превышении полномочий.
"Суд избрал обвиняемому гр. К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 29 суток, то есть до 24.05.2026"
– пресс-служба
Отметим, что чиновника обвинили в превышении должностных полномочий. Ранее чиновник был задержан силовиками.