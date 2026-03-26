Армения считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли в ЕАЭС

Снятие ограничений на провоз грузов через азербайджанскую территорию выгодно для всех торговых партнеров по ЕАЭС и будет способствовать экономическому развитию региона, сообщил вице-премьер Армении.

Выступая на заседании межправительственного совета ЕАЭС в казахстанском Шымкенте, вице-премьер Армении Мгер Григорян определил развитие логистики на Южном Кавказе как одну из главных задач. По его мнению, новые транспортные маршруты через Азербайджан станут мощным стимулом для экономики и помогут полностью реализовать потенциал региона.

Он подчеркнул, что новые возможности по доставке товаров через Азербайджан позволяют Армении рассчитывать на заметное оживление экономики.

"В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли"

- Мгер Григорян

Замглавы правительства Республики Армении также добавил, что создание новых логистических цепочек напрямую способствует укреплению внешнеэкономических связей и упрощает работу бизнеса на пространстве союза.

Вместе с тем он отметил значимость взаимодействия таможенных служб стран союза в вопросах определения стоимости налогоемких товаров и взимания пошлин.

По его мнению, такая работа напрямую наполняет бюджеты государств, однако унификация правил контроля должна обязательно учитывать суверенные интересы стран ЕАЭС.

В ходе встречи 26–27 марта также обсуждалась необходимость защиты прав потребителей в сфере интернет-торговли. По словам Григоряна, новые механизмы контроля в этой области сделают рынок более прозрачным и создадут равные условия для всех честных компаний.