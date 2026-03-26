Россия поблагодарила Азербайджан за доставку гуманитарной помощи в Иран

МЧС России направило благодарность Азербайджану за доставку гуманитарной помощи в Иран железнодорожным транспортом. Сегодня утром состав прибыл на станцию Астара.

МЧС РФ выразило благодарность Азербайджану за транспортировку гумпомощи в Иран. Как отметил глава Департамента международной деятельности МЧС РФ Дмитрий Мельник, Москва направила в Иран транзитом через Азербайджан порядка 300 т медикаментов.

"Доставка гуманитарного груза заняла около четырёх суток и стала возможной благодаря усилиям различных структур России и Азербайджана. В связи с этим хочу поблагодарить российские ведомства и наших коллег из Азербайджана"

– Дмитрий Мельник

Отметим, что партия медикаментов была направлена ночью железнодорожным транспортом. Сегодня утром угроз пересек границу АР и Ирана в районе станции Астара.

По словам Мельника, Азербайджан также принял участие в доставке предыдущей партии гуманитарной помощи, груз был направлен через аэропорт Ленкорани.

Москва и Баку вместе помогают Ирану

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил общность подходов России и Азербайджана к иранской войне и к задаче оказания гуманитарной помощи народу Ирана.

"И Россия, и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы боевые действия в Иране как можно скорее прекратились, проблема была переведена в политико-дипломатическое русло и все противоречия могли быть разрешены путем переговоров. Ни Россия, ни Азербайджан не заинтересованы в эскалации напряженности и распространении иранского конфликта на соседние регионы", - прежде всего сказал он.

"Иран, в свою очередь, прямо заинтересован в сотрудничестве России с Азербайджаном по доставке гуманитарной помощи. Иран не имеет сухопутной границы с Россией, соответственно, она возможна либо через территорию Азербайджана, либо через восточное побережье Каспия, то есть через территорию Казахстана и Туркмении, с учетом того, что иранские порты на Каспии несколько раз подвергались ударам", - продолжил Константин Тасиц.

"Как мы знаем, транспортные коммуникации, особенно автомобильные дороги по западному побережью Каспия лучше развиты – они являются частью западной, более активной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг". Поэтому путь через Азербайджан является наиболее оптимальным маршрутом для перевозки российской гуманитарной помощи в Иран", - заключил эксперт по Южному Кавказу.