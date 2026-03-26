Минобороны Израиля анонсировало усиление ударов по Ирану

Израиль планирует усилить удары по Ирану и расширить список целей в ответ на атаки, которые продолжает совершать Исламская Республика. Такое заявление сделал 27 марта глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

Он отметил, что Ирану было сделано предупреждение о необходимости прекратить ракетные обстрелы населения, однако он их игнорирует.

"Премьер Биньямин Нетаньяху и я предупредили... Иран о необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются, поэтому удары армии Израиля по Ирану будут усилены и расширены на дополнительные цели и сферы, которые помогают... создавать и применять средства ведения войны против граждан Израиля"

– Исраэль Кац

США и Израиль с конца прошлого месяца проводят военную кампанию против Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары по территории еврейского государства и объектам США, расположенным в странах Ближнего Востока.