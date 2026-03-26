Анкара заявила о начале расследования иранских атак по Турции и Азербайджану

Анкара начала расследование инцидентов с ракетами и БПЛА, запущенными по территории Турции и Азербайджана из Ирана, сообщил председатель Комитета по иностранным делам НС Турции Фуад Октай.

"Мы часто обсуждаем этот вопрос с Азербайджаном. Запуски ракет Ираном по Азербайджану и Турции никогда не должны были произойти. Потому что Азербайджан и Турция входят в число стран, которые наиболее решительно заявляют о бессмысленности этой войны"

– Фуад Октай

По словам Октая, рассматривается сценарий провокации, так как удары по Турции и Азербайджану невыгодны иранской стороне. Турецкая сторона также учитывает заявление Масуда Пезешкиана о непричастности Ирана к инцидентам.

Анкара не исключает, что кто-то из иранцев мог быть участником атаки, однако Октай отметил, что инцидент мог быть спланирован сторонней силой.

"Да, известно, что ракета была запущена с территории Ирана, и возможно, что человек, нажавший кнопку, был иранцем. Но главный вопрос заключается в том, по чьим указаниям была нажата эта кнопка"

– Фуад Октай

Отметим, что Тегеран проводит собственное расследование инцидента с атакой на Нахчыван. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил лидера АР Ильхама Алиева, что официальный Тегеран не участвовал в атаке.