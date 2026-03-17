Наводнение после ливней накрыло армянский Капан

Сильные дожди вызвали наводнение в городе Капан в Армении. Из-за сложных погодных условий движение транспортных средств сейчас затруднено.

На армянской город Капан после проливных дождей обрушилось наводнение. Об этом пишут 27 марта местные средства массовой информации.

В Спасательной службе МВД Армении отметили, что из-за ливней на улице Арзуманяна обрушилось ограждение дамбы. Это спровоцировало затопление дорог, в настоящее время движение транспорта невозможно.

Профильные службы уже приступили к соответствующим работам.

В связи с неблагоприятными погодными условиями губернатор Сюникской области Роберт Гукасян обратился к гражданам с призывом держаться подальше от рек.

"Компетентные органы в области перешли на чрезвычайный режим работы, принимаются превентивные и оперативные меры для того, чтобы ситуация была под контролем"

– глава региона