Qatar Airways станет летать в Москву чаще

Авиакомпания Qatar Airways увеличивает число рейсов из Дохи в Москву. С 1 апреля авиаперевозчик будет выполнять до четырех рейсов в неделю.

Отправиться в столицу Катара и вернуться в Москву можно будет в среднем за 66–70 тыс. руб.

Как сообщает АТОР, катарская авиакомпания постепенно восстанавливает маршруты и наращивает темпы перевозок через Доху. Для выполнения полетов авиакомпания использует воздушные коридоры, которые позволяют обеспечить безопасность в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.