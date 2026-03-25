Галузин: Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси

Российская сторона готова на нормализацию отношений с Грузией, все зависит от грузинской стороны, заявил Галузин.

Отношения между РФ и Грузией могут быть нормализованы, Москва готова к этому процессу, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет газета "Известия".

"Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения, это сделал режим (экс-президента Михаила) Саакашвили. Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия"

– Михаил Галузин

Ранее на этой неделе официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия выступает за развитие двустороннего сотрудничества с Грузией.