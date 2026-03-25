Отказ от российской атомной энергетики прорабатывает ЕК

Евросоюз может отказаться от атомной энергетики России, ЕК работает над соответствующим предложением. Решение затронет пять государств ЕС.
Еврокомиссия готовит отказ ЕС от российской атомной энергетики, об этом рассказали в пресс-службе ЕК.
"Комиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Работа продолжается"
– пресс-служба
В настоящее время советские и российские атомные реакторы используются в пяти странах ЕС: Финляндии, Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, пишет газета "Известия".