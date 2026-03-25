Доля расчетов в нацвалютах между государствами ЕАЭС достигла 94%

Выступая на заседании межправительственного совета в Шымкенте, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев заявил об устойчивом экономическом росте Евразийского экономического союза.

Руководитель киргизского правительства озвучил ключевые показатели развития ЕАЭС за последние пять лет перед участниками встречи в расширенном составе.

По его словам, с 2020 по 2025 год суммарный ВВП стран-участниц увеличился примерно на 17%. За этот же пятилетний период объем взаимной торговли товарами внутри ЕАЭС вырос практически в два раза.

Он заявил, что вопреки внешним вызовам союз продолжил свой устойчивый рост, что выражается в положительной динамике ключевых социально-экономических показателей.

"Если сравнивать с показателями 2020 года, динамика роста ВВП государств-членов по итогам 2025 года составила около 17%. За этот период взаимная торговля товарами между государственными членами союза увеличилась почти в два раза. При этом доля расчетов в национальных валютах достигла 94%"

- Адылбек Касымалиев.