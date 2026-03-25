Россия стала главным поставщиком молока на грузинский рынок

Импорт российского молока в Грузию по итогам февраля достиг почти $700 тыс, выведя Россию на первое место по объемам поставок.
Национальная служба статистики Грузии опубликовала свежие данные по импорту молока за последний зимний месяц текущего года.
Тройку главных экспортеров сформировали российские, польские и азербайджанские молочные производители.
Пятерка стран по доле поставок на грузинский рынок выглядит так:
- Россия - 33,7%
- Польша - 17,5%
- Азербайджан - 14,8%
- Франция - 11,9%
- Беларусь - 10,9%
В общей сложности эти пять государств покрывают почти 90% потребностей Грузии в импортном молоке. При этом треть всех зарубежных поставок на местный рынок обеспечивают именно российские компании.