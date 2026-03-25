США могут перебросить на Ближний Восток еще около 10 тыс солдат

США в ближайшее время могут направить на Ближний Восток еще около 10 тыс военнослужащих. По данным СМИ, речь идет о пехоте и бронетехнике.

Военный контингент США на Ближнем Востоке может быть усилен, Пентагон может направить в регион дополнительно около 10 тыс военных, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что Штаты могут перебросить на Ближний Восток пехоту и бронетехнику. Ранее в регион уже были направлены 5 тыс морпехов и несколько тысяч десантников.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что до 6 апреля США приостановят удары по энергетическим объектам на территории Ирана.