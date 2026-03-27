Вестник Кавказа

Грузия установила рекорд по закупке меди из России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия в начале 2026 года нарастила закупки российской меди. На РФ в феврале пришлось 55% импорта, что сделало Россию основным поставщиком меди в Грузию.

Россия стала главным поставщиком меди в Грузию, закупки в феврале выросли в четыре раза, следует из данных "Сакстат".

За месяц импорт российской меди составил $2,2 млн, что стало новым историческим максимумом. РФ стала главным поставщиком меди в Грузию. На Россию пришлось 54,9% всей купленной за границей меди.

В число основных поставщиков меди в Грузии в феврале вошли, помимо России, Узбекистан, Турция, Китай и Италия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.