Москва в СБ ООН указала на опасность ударов по АЭС Бушер

Российская сторона в ходе закрытых консультаций в Совете безопасности ООН обратила внимание на угрозы, которые несут удары рядом с АЭС Бушер.

Представители России акцентировали внимание Совбеза ООН на серьезные риски для ядерной безопасности, которыми чреваты удары, наносимые в непосредственной близости от АЭС Бушер в Иране, такое сообщение распространило постпредство РФ при международной организации.

В нем говорится, что сегодня были проведены консультации СБ ООН в закрытом формате, их инициатором выступила Россия. Темой мероприятия стали гуманитарные последствия кризиса на Ближнем Востоке, спровоцированного американо-израильским нападением на Иран.

В ходе события представители Москвы озвучили данные о множестве жертв среди мирных жителей Ирана, разрушении гражданской инфраструктуры, а также ударах по учреждениям образования.

"Остановились и на угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате ударов в непосредственной близости от АЭС Бушер"

– постпредство России при ООН

Кроме того, российские дипломаты выразили осуждение в связи с атаками на гражданскую инфраструктуру во всех странах Ближнего Востока.