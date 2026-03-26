Меликов высоко оценил культурные связи Дагестана и Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал президенту России Владимиру Путину о высоком уровне связей между республикой и соседним Азербайджаном.

Дагестан и Азербайджан связаны крепкими отношениями и культурными связями, поведал глава Дагестана Сергей Меликов.

Об узах между Дагестаном и Азербайджаном он рассказал президенту РФ Владимиру Путину на торжественной церемонии открытия Азербайджанского государственного театра в Дербенте после реконструкции: глава государства участвовал в ней по видеосвязи.

Меликов уточнил, что в данный момент в Дагестане действуют 12 театров, причем восемь из них имеют статус национальных, так как представляют культуру живущих в Дагестане народов.

По его словам, сегодня в этой "многотеатральной семье" появилась еще одна сцена – Азербайджанский театр.

"Азербайджанцы являются титульной нацией для нашего Дагестана, и у нас очень хорошие, прочные отношения, культурные связи с нашими добрыми южными соседями"

– Сергей Меликов

Глава региона обратил внимание на то, что открытие театра именно в Год единства народов стало еще одним свидетельством хорошего отношения ко всем народам, живущим в Дагестане.

