Президент Азербайджана поздравил дагестанцев с открытием обновленного театра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление народу Дагестана в связи с открытием обновленного Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте и поблагодарил РФ за содействие в этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравление жителям соседнего Дагестана и в частности дагестанского Дербента в связи со знаменательным событием - открытием после масштабной реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента.

"Выражаю благодарность руководству Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению этого памятника культурно-исторического наследия азербайджанского народа. Данный культурный центр, имеющий более чем вековую историю, является одним из старейших коллективов азербайджанского национального театрального искусства"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента - единственное в России государственное театральное учреждение, работающее на азербайджанском языке. Очаг культуры всегда играл огромное значение в культурной жизни Дагестана и способствовал сохранению национальных и духовных ценностей азербайджанцев, проживающих на его территории, отметил азербайджанский лидер.

Театр пользуется огромной популярностью зрителей именно за свои успешные постановки произведений выдающихся азербайджанских драматургов, они принесли культурному центру широкое зрительское признание и далеко за пределами Дагестана, отметил президент.

То, что театр возобновил свою работу - большой, долгожданный праздник и для профессионального сообщества и ценителей искусства, и для всего населения Дагестана с его богатым культурным многообразием, отметил Ильхам Алиев.

Народы Азербайджана и Дагестана испокон веков связаны традиционными тесными узами дружбы, добрососедства и взаимоподдержки, которые играют особую роль в отношениях между Азербайджаном и Россией, а развитие гуманитарного сотрудничества, в свою очередь, является важным фактором азербайджано-российских межгосударственных отношений, подчеркнул азербайджанский лидер.

"Убежден, что тесное сотрудничество, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, между Азербайджаном и Дагестаном будет и далее поступательно развиваться и расширяться в русле азербайджано-российских отношений союзнического взаимодействия"

- Ильхам Алиев

В заключение глава Азербайджана еще раз поздравил весь коллектив Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента с этим знаменательным событием и пожелал ему новых творческих успехов.