Аракчи и Мирзоян провели телефонный разговор

Глава МИД Ирана и Армении сегодня провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные сценарии для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор состоялся сегодня между министрами иностранных дел Ирана и Армении Аббасом Аракчи и Араратом Мирзояном, о нем сообщила пресс-служба МИД Армении.

В заявлении ведомства говорится, что участники беседы обсудили последние события, произошедшие в ближневосточном регионе, а также возможные пути урегулирования ситуации.

Кроме того, дипломаты коснулись ряда вопросов гуманитарного характера. Они также рассмотрели темы, входящие в многостороннюю повестку.